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“العميد” لافتكاك المركز الثالث و”الكناري” لتعزيز الوصافة

adel boukhalfa 9 فبراير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 84 زيارة

تتجه الأنظار إلى ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، الذي سيكون مسرحا لمباراة مثيرة بين شبيبة القبائل والضيف مولودية الجزائر، ضمن الجولة الـ21 من الرابطة الأولى موبيليس، وهي المواجهة التي ستلعب بعنوان الخطأ ممنوع، حيث يستهدف “الكناري” الحفاظ على الأقل على فارق النقاط مع الرائد اتحاد الجزائر وإعادة الفارق مع أقرب الملاحقين نادي بارادو إلى ست نقاط، هذا الأخير عاد بفوز ثمين من وهران واقتنص المركز الثالث، بينما يسعى “العميد” إلى تضييق الخناق على منافسيه والعودة إلى المركز الثالث، خاصة وأن نتيجة الأمس بين شباب قسنطينة وجمعية عين مليلة كانت في صالح المولودية وهو ما يجعل العودة بنتيجة إيجابية من تيزي وزو أكثر من ضروري.

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