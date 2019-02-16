المرّيخ السوداني – مولودية الجزائر (اليوم الـ18:00)

ينزل اليوم مولودية الجزائر ضيفا على المرّيخ السوداني، في إطار إياب الدور ربع النهائي من منافسة كأس زايد للأندية العربية البطلة، في لقاء سيجرى بملعب أم درمان بالعاصمة الخرطوم، بداية من الساعة الـ18:00 مساء بالتوقيت الجزائري، في مهمة لن تكون في المتناول للمثل الوحيد للكرة الجزائرية في هذه المسابقة. ويدخل اليوم رفقاء الحارس فريد شعّال مباراة اليوم بحسابات ضيّقة، عقب التعادل السلبي المخيّب الذي حقّقته الفريق ضد المرّيخ بملعب 5 جويلية، فضلا عن الأداء الباهت الذي ظهرت به التشكيلة العاصمية، حيث يستهدف “العميد” قلب الطاولة على أصحاب الأرض والعودة ببطاقة التأهل في إطار رحلة إنقاذ الموسم والبقاء في المنافسة الإقليمية بعد الخروج من مسابقة كأس الجمهورية وكذا الابتعاد عن سباق التنافس على لقب البطولة، والاكتفاء بالصراع على مرتبة مؤهلة إلى المنافسات الخارجية، أين سيكون الفريق مطالبا بتقديم كل ما لديه أمام ممثل السودان، فعلى ضوء نتيجة الذهاب ستكون المولودية مطالبة على الأقل بتحقيق التعادل إيجابيا وبأي نتيجة أو الفوز بأية نتيجة من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي، الذي سيكون كانطلاقة جديدة لأشبال المدرب عادل عمروش من أجل التخلص من الضغوطات واستكمال المشوار بأكثر أريحية، في ظل افتقاد الأنصار لثقة الإدارة والتشكيلة على العموم. ومن الناحية الفنية، ستضرب التشكيلة مجددا الغيابات الطارئة والتي في مجملها بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الأسابيع الماضية، حيث سيفتقد “العميد” لخدمات إبراهيم سامويل أمادا الذي تعرّض مجدا لإصابة على مستوى الكاحل استدعت خضوعه لراحة إجبارية بعد لقاء شبيبة القبائل في البطولة، بالإضافة إلى غياب وليد درارجة الذي تعّر عليه السفر رفقة التشكيلة بعدما عجز عن استرجاع جواز سفره من القنصلية الفرنسية في الموعد المحدّد، ليضيع رسميا مواجهة اليوم، شأنه شأن أيوب عزّي وعبد الغني دمّو المصابيْن. وفي المقابل، سيستعيد المريخ مهاجمه الأساسي بكري المدينة الذي تعافى من إصابته. ولتحضير لقاء المولودية، أجرى الفريق السوداني مباراة ودية ضد رديف النادي انتهي بفوز عريض (7-1)، علما أن المريخ يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى للبطولة برصيد 24 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن الملاحق المباشر الموردة (17 نقطة). ومن المتوقّع أن يحدث المدرب عادل عمروش تغييرا واحدا في على مستوى التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة شبيبة القبائل، حيث يرتقب أن يخلف عبد الرحمن بورديم زميله إبراهيم أمادا في سوط الميدان، بينما سيستمر سفيان بن دبكة في محور الدفاع رفقة المتألق محمد مرواني. يذكر أنه في حال تأهل “العميد” إلى الدور القادم سيواجه النجم الساحلي المتأهل على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف النهائي يوم 28 فيفري، بينما لقاء العودة سيلعب يوم 29 مارس.

ع.ب