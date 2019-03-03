العمل يواصل في افتكاك التتويجات الدولية وصنع التميز: ”إلى آخر الزمان“ يفوز بجائزة أحسن فيلم في “فيسباكو” بواغادوغو ببوركينافاسو

فاز فيلم “إلى آخر الزمان” لياسمين شويخ، في المهرجان السينمائي والتلفزيوني السادس والعشرين في واغادوغو “فيسباكو”، بجائزة أومارو جاندا لأفضل فيلم أول، حيث تمكنت الجزائر من الفوز بجائزة في مسابقة تميزت بمنافسة قوية وبرمجة سينمائية كبيرة جداً.

والفيلم الفائز هو فيلم ”إلى آخر الزمان“ للمخرجة ياسمين شويخ، وهو من بطولة جيلالي بوجمعة وجميلة عراس وإيمان نويل ومهدي مولاي.

يروي فيلم “إلى آخر الزمان”، على مر 90 دقيقة من الزمن قصة حب غير مكتملة تبتدأ في مقبرة. و يستقبل علي وهو حفار و حارس مقبرة (سيدي بولقبور) العائلات التي تأتي لتزور قبور اقاربها. و تلتقي جوهر، أرملة في السبعين من عمرها تقصد المقبرة لأول مرة لتزور قبر اختها المتوفية بعد ان فرت من المنزل بسبب العنف، علي الذي تطلب منه تحضير جنازتها وهي لازالت على قيد الحياة. و بالرغم من تفاجئه من طلب “جوهر” غير المألوف يوافق علي على طلب هذه المرأة و يعينها على تحضير جنازتها.

واستفاد “إلى آخر الزمان”، وهو فيلم من إنتاج مشترك بين “ماكينغ أوف فيلم” و المركز الجزائري لتطوير السينمائي من تمويل جزئي عبر صندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية. كما تحصل الفيلم الذي تنافس شهر ديسمبر الفارط في فعاليات المهرجان ال14 للفيلم بدبي (الامارات العربية المتحدة) من دعم مالي في إطار برنامج إماراتي “انجاز”.

ص ك