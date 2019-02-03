العقوبات الأمريكية ترفع حجم التفاؤل بمستقبل أسعار النفط

توقع محللون في مجال الطاقة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، سيما بعد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، حيث من المرجح أن ينخفض إنتاجها إلى 900 ألف برميل يوميا.

ذكرت محللة بشركة «وود ماكنزي» العالمية للاستشارات في مجال الطاقة، أن إنتاج فنزويلا من النفط من المرجح أن يتراجع بنسبة 18 في المائة لنحو 900 ألف برميل يوميا جراء الضغط الناتج من العقوبات الأميركية وقلة المواد للعمال، مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يقدر بـ1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت لويز هيتل المحللة بالشركة، التي تعرف اختصارا باسم «وود ماك» في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ أمس السبت، إن الإعفاءات سوف تسهل الأثر الكامل للعقوبات حتى انتهائها.