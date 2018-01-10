ندد العشرات من عمال شركة موبيليس المفصولين بغلق أبواب الحوار من طرف المدير العام للمؤسسة ،وبالإجراءات التعسفية التي مورست عليهم من قبل إدارة المؤسسة عقب توقيفهم عن العمل تعسفيا حسب تصريحهم لـ”الجزائر”، وقال العمال المفصولون عن العمل إنهم يطالبون بالعودة إلى مناصبهم،وترصيمهم في مناصب قارة معتبرين أن قرار الفصل غير قانوني .

وذكر المحتجين ممن زاروا مقر الجريدة أمس ،أن أكثر من 500 عامل منهم 100 بالعاصمة تم فصله مؤخرا عن العمل بمؤسسة موبيليس دون ذكر الأسباب القانونية لفسخ العقد ،وحسب نفس المحتجين فإن غالبية العمال تجاوزوا الخمس سنوات من العمل تم التخلي عليهم وحتى تم منعهم من لقاء المدير العام للمؤسسة لطرح المشكل عليه خاصة وان المؤسسة مؤخرا وحسب مصادرهم وظفت عمال جدد بدون حتى خبرة.

هذا ووجه العمال المفصولين نداء إستغاثة إلى الجهات الرسمية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد حل لقضيتهم التي طال أمدها بعد توقيفهم من طرف المؤسسة بطريقة تعسفية حسب،وقال العمال المفصولين إنهم يطالبون أيضا بتحقيق في قضية الفصل التي تطال عمال المؤسسة كل مرة دون إحترام لحقوق العمال وقانون العمل وتحويل العمال إلى البطالة في حين أن المؤسسة بحاجة لهذه الإطارات التي تمتلك خبرة سنوات من العمل.

وعن مطالبهم أكدوا أنها كثيرة على رأسها ضرورة إعادتهم إلى مناصبهم السابقة وترسيمهم في مناصبهم وفتح تحقيق في ملفات الترقية الخاصة بالعمال،وكذا التحقيق في ملف التوظيف على مستوى المؤسسة.

وقال العمال المطرودون عن العمل بالمؤسسة إن إدارة المؤسسة عمدت إلى تهميش الإطارات ذات الخبرة والكفاءات وكسرت روح المبادرة فيهم، إضافة إلى التحرش الإداري بكل من يريد المطالبة بحقوقه .

ويلفت هؤلاء أنه بعد سد باب الحوار للوصول إلى المدير العام للمؤسسة لجأوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية منذ 10 أيام أمام مقر المؤسسة بالعاصمة تنديدا بتعسف الإدارة وهم بصدد تنظيم وقفة ثانية خلال الأيام القادمة.

رزاقي.جميلة