العروض المسرحية الجزائرية تغيب عن مهرجان المسرح العربي 2019

غابت العروض المسرحية الجزائرية، عن المشاركة في مهرجان المسرح العربي 2019، المزمع تنظيمه من 10 إلى 16 جانفي المقبل، في القاهرة/ مصر.

الجزائر التي تقدمت بعشرة عروض لم يتأهل منها أي عرض، لتتأهل عروض من كل من العراق، الامارات ، السعودية ، لبنان، المغرب، ليبيا، الكويت، السودان ، وموريتانيا وعمان.

من جهة أخرى، سيشارك في الحدث الفائزون في مسابقة التأليف المسرحي والتي توج بها كل من الجزائري يوسف بعلوج والذي تحصل على المرتبة الاولى في المسابقة الموجهة للصغار، ومحمد لمين بن ربيع بالنسبة للمسابقة الموجهة للكبار المتحصل على المرتبة الثانية إلى جانب بعض الأساتذة الذين سيشرفون على تنشيط الندوات العلمية، فضلا عن اختيار سيد احمد أقومي لكتابة رسالة اليوم العربي للمسرح، التي سيلقيها في افتتاح التظاهرة.

يذكر أن الهيئة العربية للمسرح، دأبت على تنظيم هذا الحدث في مدينة عربية مختلفة كل عام، وأقيمت الدورات السابقة للمهرجان الذي تأسس عام 2009 في مصر ولبنان والكويت والمغرب والإمارات وقطر والأردن والجزائر وتونس.

وكانت الهيئة العربية للمسرح قد فتحت باب الترشح منذ ماي 2018، وأغلقته في 24 نوفمبر 2018، لتنطلق عملية اختيار العروض على مبدأ الجودة، مع إعطاء الأفضلية للعروض الجيدة التي لامست ثيمة عمل الهيئة العربية للمسرح في العام 2018 وهي: “الاشتباك مع الموروث الثقافي لإنتاج معرفة إبداعية جديدة ومتجددة”، كما راعت الاختيارات شروط السلامة العامة التي باتت مهمة ومقدرة في أنظمة المسارح العالمية، والتي صارت محط انتباه واهتمام الجهات المعنية بالمسرح في الدولة المضيفة جمهورية مصر العربية.