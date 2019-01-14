العربي بن زيدان، محمد بويش ونعيمة محايلية لتقديم ورشات مهرجان مراكش الدولي للمونودرام بالمغرب

يشارك كل من الإعلامي بن زيدان العربي، الناقد محمد بويش، الحكاوتية نعيمة محايلية في فعاليات الطبعة الرابعة من مهرجان مراكش الدولي للمونودام، الذي يقام في الفترة الممتدة ما بين 23 جانفي إلى غاية 27 من نفس الشهر، تحت شعار” متعددة على الخشبة”.

وتتمحور المشاركة الجزائرية، في تأطير ورشات المهرجان، بحضور الإعلامي العربي بن زيدان مسؤول الإعلام في الجمعية الوطنية الثقافية “الكاكي الذهبي” للكتابة الدرامية إلى جانب الكاتب المسرحي و الناقد محمد بويش الذي يقدم ورشته في النقد و الفنانة الحكواتية نعيمة محايلية تقدم ورشتها في فن الحكواتية.

وتنظم ورشات المهرجان في مختلف فنون العرض المسرحي لفائدة 200 متربص بينهم ممارسون و أمهات، و شباب، حيث سيتم تنويع الورش التكوينية لتشمل ، التمثيل، الرقص، الكتابة، النقد المسرحي تحت إشراف مجموعة من المؤطرين المختصين من السويد، الجزائر والمغر .

يشار أن الطبعة الرابعة لمهرجان مراكش الدولي من تنظيم جمعية دراما للمسرح و السينما بالتعاون مع مؤسسة دار بلارج وبشراكة فنية مع شركة دروب للإنتاج التونسية للمخرج عماد الوسلاتي، سيعرف مشاركة 10 عروض مسرحية، وسيتم تكريم الفنانة المغربية، نادية المسناوي والأستاذة لطيفة لحلو.

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