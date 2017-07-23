يبدأ العد التنازلي اليوم للإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا التي صاحبتها ضجة كبيرة للعام الثاني على التوالي بالنظر لتداول المواضيع و تسجيل الكثير من حالات الإقصاء بسب التأخر و التي دفعت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل و الإعلان عن بكالوريا استثنائية للمقصيين بسبب التأخر.

من المنتظر أن يتم الإعلان غدا عن نتائج الدورتين العادية والاستثنائية لبكالوريا 2017 كما كشفت عنه وزيرة التربية نورية بن غبريط سابقا، حيث سيكون غدا المترشحون الملتزمون باجتياز الدورتين على موعد مع الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “اوناك”، وهذا بالنظر لإكمال عملية تصحيح أوراق المترشحين للدورة الاستثنائية أول أمس عبر كافة التراب الوطني بصورة نهائية، حيث قامت مراكز التصحيح بتسليم علامات المترشحين الخاصة بالدورتين لمراكز التجميع الموزعة عبر الوطن في أقراص مضغوطة للشروع في صبها، قصد الإعلان عن نتائج الامتحان بدورتيه الأولى والاستثنائية بصفة موحدة أي يوم غد الثلاثاء 25 جويلية الجاري.

هذا و كان العدد الإجمالي للمترشحين للبكالوريا في دورة جوان 2017 قد بلغ 761701 مسجل أي بانخفاض يقدر 56817 مقارنة بالسنة الماضية تم توزعيعهم على 2.234 مركز، من بينهم 491298 متمدرس و 270403 أحرار، مثلت الإناث نسبة 54.71 بالمائة من عدد المرشحين، فيما تم تحديد عدد المترشحين المعنيين بالدورة الاستثنائية بازيد من 104 ألف مترشح و الذي قلصته الغيابات بنسبة 85 بالمائة.

وفاء مرشدي