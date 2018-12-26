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العجز التجاري يتراجع بحوالي 61 بالمائة

خلال 11 شهرا الأولى من 2018:
العجز التجاري يتراجع بحوالي 61 بالمائة

islam kaab 25 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 135 زيارة

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر13 ر4 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرًا الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 55 ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية متراجعًا بـ 42ر6 مليار دولار( – 81ر60 بالمائة)
وبحسب ما كشف عنه المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك لو اج إرتفعت الصادرات إلى 235ر37 مليار دولار مقابل 592ر31 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017 بزيادة قدرها 64ر5 مليار دولار (86ر17 + بالمائة)، وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 371ر41 مليار دولار مقابل 147ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة بانخفاض قدره 776 مليون دولار( 84ر1 – بالمائة).
ووفقًا لحصيلة الجمارك، غطت الصادرات 90 بالمائة من الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
عمر ح

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