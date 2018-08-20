

استيقظ سكان ولاية وهران صباح الأمس على وقع فاجعة موت شنيعة تعرضت لها الطفلة سلسبيل بعد اغتصابها ورميها من الطابق السادس حيث تم العثور على البرعمة جثة هامدة بعد التنكيال بجثتها بعد اختطافها وتضاف قصة سلسبيل لمئات قضايا القتل والاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال يوميا بولايات الوطن.

عثر صباح الأمس الأحد، على الطفلة سلسبيل البالغة من العمر 8 سنوات مقتولة بحي الصباح في وهران بعد اغتصابها ورميها من الطابق السادس للعمارة وخلفت الحادثة ردود فعل كثيرة من طرف جمعيات منددين بتواصل مسلسل سرقة الأطفال واغتصابهم.

شقيق سلسبيل يكشف حيثيات جريمة قتلها الشنعاء

كشف “محمد زحاف”، شقيق الطفلة “سلسبيل زحاف”، البالغة من العمر 8 سنوات،و التي تم العثور عليها في حي الصباح بوهران مقتولة بعد أن تم اختطافها أن شقيقته اختطفت واعتدي عليها يوم السبت، وعثر عليها في ذات اليوم الذي اختطفت فيه مقتولة، مبرزا أن القاتل قبض عليه من قبل مصالح الأمن، التي تمكنت من الوصول إليه،وأكد محدثنا أنه لا توجد أي مشاكل تربط عائلة الضحية بالجاني حتى يقدم على فعلته،وعن تفاصيل عملية الاختطاف، قال محمد: “شقيقتي اختفت بعد أن ذهبت لشراء السكر من محل قريب، يوم السبت في حدود الساعة العاشرة والنصف، بحثنا عنها ولم نجدها، والتحريات مكنتنا من الوصول إلى مكان الجريمة، حيث عثرنا عليها جثة هامدة،وعبر محمد زحاف عن حزنه الشديد، حيث أشار أن عائلته تعيش حالة من الصدمة والحزن، على طريقة موت شقيقته.

عضو بالمؤسسة الجزائرية لحقوق الطفل والمراهق : “ندد بهذه الجريمة ونطالب بتطبيق القصاص”ندد العضو بالمؤسسة الجزائرية لحقوق الطفل والمراهق، بالجريمة التي طالت الطفلة سلسبيل بوهران وقال المتحدث تلقينا نبأ هذه الجريمة بكل أسى وحزن، وأكد العضو بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق المجرم ، من أجل الحد من هذه الجرائم التي طغت على المجتمع ومعظم ضحاياها هم الأطفال وأضاف المتحدث، أن جرائم القتل التي تطال الأطفال قد يكون معظم سببها الثأر بين العائلات.

شبكة ندى تندد وتصف الحادثة بالجريمة البشعة

هذا ونددت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل -ندى- بشدة مثل هذه الجرائم،مقدمة تعازيها إلى عائلة البرعمة سلسبيل وأكدت أن الحادثة تعدى فاجعة لا يمكن السكوت عنها.

قاصر وراء قتل واغتصاب الطفلة سلسبيل في وهران

من جهة أخرى تحدثت العديد من الجهات الإعلامية أن قاصرا يبلغ من العمر 15 سنة فقط،يقف وراء قتل واغتصاب ورمي الطفلة سلسبيل،وحسب شهود عيان وقاطني الحي الصباح،أكدوا أنهم شاهدوا الطفلة سلسبيل مع الجاني أمس السبت صباحا في الحي،وهو ما جعل عناصر الأمن يتنقلون مباشرة إلى ذلك الشخص، القاصر، بعدما عثروا على الطفلة مقتولة بعد رميها من الطابق السادس للعمارة بحي الصباح،هذا وتمكنت مصالح الأمن بولاية وهران من إلقاء القبض، على الوحش البشري الذي قام باختطاف الطفلة “سلسبيل زحاف”، ذات 8 سنوات، بعد الاعتداء عليها.

رزاقي.جميلة