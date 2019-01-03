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العالم يحتفي غدا الجمعة بلغة برايل لأول مرة

Sabrina Kerkouba 3 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 29 زيارة

                                        

يحتفل العالم، غدا الجمعة 4 جانفي 2019، ولأول مرة، بـ “اليوم العالمي للغة برايل”، الذي تم سنه تزامنا وذكرى ميلاد مخترع الكتابة بهذه اللغة لويس برايل بتاريخ 1809.

يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة، وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم، فضلا عن إتاحة المجال للتعرف على المشكلات التي قد يواجهونها. 

لغة برايل هو نظام الكتابة المكتوبة المستخدمة للمكفوفين أو ضعاف البصر عن طريق اللمس . لغة برايل هي ليست لغة بمعنى الكلمة، وإنما هي طريقة للكتابة في تسهيل طرق القراءة لكلا من المكفوفين وضعاف البصر .

 تخدم لغة برايل المستخدمين في القراءة بفضل عرضها للحروف بالشكل التقليدي البارز،  ويمكن الكتابة بطريقة بريل مع القلم أو أدوات أخرى مثل طريقة برايل المحمولة في تدوين الملاحظات، أو على جهاز الكمبيوتر الذي يطبع بشكل مزخرف.

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