العالم يحتفي باليوم العالمي لحريّة الصحافة في اثيوبيا

يرتقب أن يقام الاحتفال الرئيسي باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 في أديس أبابا في الفترة من 1 إلى 3 ماي المقبل.

وستمثّل هذه الفعاليّة منبراً للعديد من الجهات الفاعلة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والإنجازات التي أحرزت في هذا المجال والتهديدات لا تزال قائمة فيه.

وستركّز الفعاليّة هذا العام على دور وسائِل الإعلام في إطار الانتخابات والديمقراطية. وسيجري تنظيم مجموعة واسِعة من الجلسات (الجلسات العامة، والمناقشات، والمحادثات المختصرة) التي ستتناول الجوانب المختلفة لدور وسائل الإعلام في هذا المجال.

وإلى جانب الفعاليّة الرئيسيّة، سيجري أيضاً تنظيم 100 فعالية على الصعيد الوطني في مناطق مختلفة من العالم

ومن المتوقع مشاركة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إلى جانب عدد من كبار الممثلين الحكوميين في هذا الفعالية. وسيكون من بين المشاركين أيضاً عدد من الممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية والرابطات المهنيّة والأوساط الأكاديميّة والقضائية.

وستقوم المديرة العامة لليونسكو، أودري ازولاي، يوم 2 ماي، بتقديم جائزة اليونسكو/غيليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لأحد الأفراد أو المنظمات التي أسهمت مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة.

وسيتخلل الفعالية أيضاً مؤتمر أكاديمي بشأن سلامة الصحفيّين، وسيشارك فيه عدد من الباحثين من مختلف المجالات لتبادل ومناقشة آخر البحوث ذات الصلة. وهذه هي النسخة الرابعة من هذا المؤتمر الرامي إلى سد الفجوة القائمة بين البحوث الأكاديمية وعملية صنع القرار والصحافة.

وعلى غرار السنوات الماضية، سيتخلل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة غرفة أخبار شبابية سيشارك فيها مجموعة من الصحفيين الشباب وطلاب الصحافة لتغطية الفعاليات المختلفة التي ستنظم بهذه المناسبة وتطوير مهاراتهم في مجال التغطية الإعلامية. وسيشمل برنامج الاحتفال أيضاً عدداً من الفعاليات والعروض الثقافية.

صبرينة ك