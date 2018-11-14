كشفت مصادر مطلعة أن دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاث المتواجدة بالعاصمة،و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر قامت بضبط الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز السكنات العمومية المدعمة LPA وتحديد المتعاملين الموكلة لهم إنجاز هذه المشاريع في الجزائر العاصمة.

وأضافت ذات المصادر أنه قد تم ضبط عدد السكنات بخمسة آلاف وأربع مئة سكن عمومي ترقوي،و كاشفا في نفس الوقت عن أن أهم الأوعية العقارية التي تستقبل أكبر عدد من هذه السكنات منها بوزيعة بما يقارب 1200 سكن ، الحراش 700 سكن بئر التوتة 500 سكن ، معالمة 400 سكن وبرج الكيفان 700 سكن

من جهة أخرى كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة أن الجزائر العاصمة من أكثر الولايات احتضانا للمشاريع السكنية بمعدل 30 ألف وحدة من كل صيغ مؤكدا في نفس الوقت عن وجود أزيد من 500 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ العمومية جاهزة للتسليم لأصحابها، على رأسها مساكن عمومية إيجارية ومساكن بصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن مساكن الترقوي العمومي.

وحسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة السكن ، فقد تم تسجيل أزيد من 380 ألف مسكن عمومي إيجاري جاهز على مستوى كافة الولايات نهاية شهر سبتمبر المنصرم، بالإضافة إلى 100 ألف مسكن عدل و83 ألف مسكن تساهمي اجتماعي وترقوي مدعم، فضلا عن 16 ألف مسكن ترقوي عمومي LPP جاهزة هي الأخرى.

وأشارت ذات الإحصائيات عن وجود 600 ألف مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز ونصف مليون مسكن عدل، فضلا عن 250 ألف مسكن اجتماعي تساهمي وترقوي مدعم قيد الإنجاز، وكذا 44 ألف مسكن ترقوي عمومي في طور الإنجاز، كما تم إدراج 900 ألف وحدة سكنية قيد الدراسة لم تنطلق فيها الأشغال بعد .

هذا و احتلت الجزائر العاصمة المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الولايات التي استقبلت حصصا من المشاريع السكنية.بحصص تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف وحدة سكنية من كافة الصيغ.

فلة -س