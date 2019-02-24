شهدت شوارع العاصمة منذ صبيحة أمس الأحد، انتشارا كبيرا لقوات الأمن في أغلب الأحياء الرئيسية للعاصمة، أين استيقظ سكان الجزائر العاصمة على تعزيزات أمنية كبيرة، في شوارعها الرئيسية وساحاتها المعروفة على غرار شارع ديدوش مراد ساحة أول ماي، البريد المركزي وبساحة موريس أدوان التي تعج بعناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني المتواجدين منذ ساعات الصباح الباكرة، هذا وتنتشر قوات الأمن منذ الجمعة الماضي بشكل لافت في كامل منافذ والأحياء الرئيسية في العاصمة وهذا بعد أن كسر المواطنون الجمعة الماضي، الحظر على المسيرات المفروض عليها منذ عام 2001.

وجاء إنتشار قوات الشرطة بأرجاء عاصمة البلاد، بعدما دعت حركة “مواطنة” التي تضم شخصيات وأحزاب معارضة، إلى الاحتجاج في الشارع منتصف أمس الأحد 24 فيفري (ذكرى تأميم المحروقات) ضد العهدة الخامسة .

وبحسب ما رصدته “الجزائر”عززت مصالح الأمن عناصرها بمحطات المترو، بالإضافة إلى محطة القطار بالجزائر الوسطى المعروفة باسم “آغا” في وقت تم تطويق كل المنافذ المؤدية إلى ساحة موريس أدوان، القريبة جدا من قصر الحكومة.

وتنتشر قوات الأمن منذ الجمعة الماضي، في كامل منافذ والأحياء الرئيسية في العاصمة، لا سيما البريد المركزي وساحة أودان وهذا بعد أن كسر سكان الجزائر العاصمة، الجمعة الماضي، قانون الحظر على المسيرات المفروض عليهم منذ عام 2001، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع، رافعين شعارات تطالب برفض عهدة رئاسية جديدة لرئيس.

وتميزت التظاهرات بطابع عفوي وسلمي، حيث لم تسجل أي محاولات للفوضى أو التخريب، بينما تعاملت قوات الشرطة مع المحتجين بليونة كبيرة وتحاشت الاحتكاك بهم باستثناء بعض الصدامات عقب محاولة المحتجين الوصول إلى قصر رئاسة الجمهورية بالمرادية.

الشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع ضد احتجاجات “مواطنة”

احتلت الشرطة صباح الأمس ساحة البريد المركزي التي كان يحضر المحتجون للاجتماع بها كما أطلقت الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تشتت التجمع، وتم أيضا توقيف عدد من المشاركين في التجمع من الناشطين في حركة مواطنة في وقت حول المتظاهرون التجمع الى مسيرة انطلقت باتجاه شارع ديدوش مراد، كم عرف التجمع حضور شخصيات كثيرة منها سفيان جيلالي وزبيدة عسول ومصطفى بوشاشي.

ويبدو أن هذا التجمع لم يجذب الكثير من المشاركين، في وقت يردد المتجمعون شعار “الجزائر حرة ديمقراطية” وكانت قوات الأمن قد فرضت تعزيزات هامة منذ صباح الأمس بعد أن تساهلت بشكل واضح في المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة الجمعة الماضي، هذا وتواصلت المسيرات طيلة يوم الأمس.

رزاقي.جميلة