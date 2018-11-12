الطيب البكوش يروّج لمبادرة محمد السادس

يحاول المغرب استغلال كل أوراقه الدبلوماسية للترويج لخطاب الملك محمد السادس الداعي إلى فتح حوار مباشر وآلية للتشاور مع الجزائر، وقد استضاف البرلمان المغربي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي التونسي الطيب البكوش الذي كال من المنبر ذاته، مدحا لخطاب العاهل المغربي.

قال الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بمقر البرلمان المغربي، حيث كان في ضيافة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، أن “الهدف الرئيسي من جميع المبادرات هي الدفع بمسيرة الاتحاد المغاربي إلى الأمام”، مشيرا إلى “ضرورة تجنب كافة العقبات التي تعرقل الاتحاد”، وداعيا إلى “مقاربة تنطلق من رابح – رابح”.

وأردف المسؤول الأول عن الاتحاد المغاربي اليوم الإثنين، أن “الخطاب الملكي سيعطي دفعة قوية للاتحاد، في سياق نحن فيه على أبواب الذكرى الـ60 لاجتماع طنجة، والذكرى الـ30 لإنشاء اتحاد المغرب العربي بمراكش، والتي تستوجب الاستعداد لها بما يلزم”.

وزاد وزير الخارجية التونسي الأسبق الطيب البكوش: “أتمنى أن تكون المبادرة هي المؤثر والدافع من أجل تحريك مسيرة التنظيم المغاربي، خصوصا أن التكامل بين البلدان سيدفع بالتنمية في المنطقة”.

وبعد مرور أسبوع تقريبا على خطاب الملك المغربي بمناسبة احتلال الصحراء الغربية، تجاهلت الجزائر الرد على المبادرة المغربية، باعتبار أنها لم تأتي في سياق فتح قنوات دبلوماسية وإنما عبر خطاب موجه للاستهلاك الداخلي والخارجي، كما أن الجزائر دعت إلى الحوار مع الجارة المغرب في كذا مناسبة إلا أنها لم تلق أذنا صاغية.

إ.ك