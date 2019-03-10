الطلبة يحتجون في الشارع

خرج الآلاف من طلبة الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا في معظم ولايات الوطن للشارع في إحتجاجات عارمة في الشوراع، تعبيرا عن رفضهم إحالتهم على عطلة إجبارية مسبقة التي أعلن عنها أمس وزير التعليم العالي، طاهر حجار أمس

واستجاب طلبة جامعات العاصمة، تيبازة، مسيلة، أدرار وغيرها من الولايات، منذ الساعة العاشرة صباحا، لنداءات أطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي للخروج في مسيرات تندد بقرار إبعادهم عن الحرم الجامعي إجباريا بداية من اليوم إلى غاية 4 أفريل المقبل، وهو ما فسروه بأنه محاولة لكسر احتجاجاتهم المناهضة لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة

ونفس الشئ حصل مع تلاميذ المدارس أين خرج مئات التلاميذ لشارع رافعين شعارات لا للعهدة الخامسة

رزاقي.جميلة