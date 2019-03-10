الأحد , مارس 10 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الطلبة يحتجون في الشارع

الطلبة يحتجون في الشارع

Djalila Rezzaki 10 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 202 زيارة

خرج الآلاف من طلبة الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا في معظم ولايات الوطن للشارع في إحتجاجات عارمة في الشوراع، تعبيرا عن رفضهم إحالتهم على عطلة إجبارية مسبقة التي أعلن عنها أمس وزير التعليم العالي، طاهر حجار أمس

واستجاب طلبة جامعات العاصمة، تيبازة، مسيلة، أدرار وغيرها من الولايات، منذ الساعة العاشرة صباحا، لنداءات أطلقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي للخروج في مسيرات تندد بقرار إبعادهم عن الحرم الجامعي إجباريا بداية من اليوم إلى غاية 4 أفريل المقبل،  وهو ما فسروه بأنه محاولة لكسر احتجاجاتهم المناهضة لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة

ونفس الشئ حصل مع تلاميذ المدارس أين خرج مئات التلاميذ لشارع رافعين شعارات لا للعهدة الخامسة

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

وزارة الداخلية تعلن تجنيدها كل الوسائل المادية والبشرية تحضيرا للانتخابات الرئاسية

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، على ضرورة “تجنيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super