أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”عن تخصيص منح دراسية للطلاب في الدول الأعضاء، ستعطى بشكل خاص للطلبة المتفوقين والمحتاجين سواء داخل بلدانهم أو خارجها في التخصصات التربوية والعلمية التي تخدم مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، وسوف يراعى التوزيع الجغرافي العادل للدول المستفيدة.

وبينت المنظمة في بيان لها انه يتم تقديم طلبات الترشح للراغبين بالحصول على منحة، عبر موقعها الرسمي، حيث سيتم استقبال الطلبات لغاية تاريخ 25 سبتمبر المقبل.

وطلبت المنظمة من الراغبين إرفاق صور عن كشف العلامات مصدق من الجهات الرسمية المعنية، نسخة مطابقة للأصل من آخر شهادة علمية حصل عليها الطالب مصادق عليها، نسخة مطابقة للأصل من شهادة التسجيل والقبول بإحدى المؤسسات التعليمية مصادق عليها من المؤسسة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بالاضافة الى صور عن جواز السفر، شهادة الميلاد، شهادة الخلو من الأمراض المعدية، صورتين حديثتين. وأشارت المنظمة إلى أن قيمة المنحة الخاصة بالدراسات الجامعية ستكون 100 دولار شهريا اي ما يعادل 12 الف دينار جزائري، اما اما الدراسات العليا “ماجستير” فستكون في حدود 120 دولارا شهريا اي 15 الف دينار جزائري شهريا، وبالنسبة للدكتوراه فتبلغ قيمة المنحة الخاصة بها 150 دولارا شهريا ما يعادل 18 الف دينار جزائري.

وأوضحت أن استمرار صرف قيمة المنحة يتوقف على تقديم شهادة نجاح سنوية وشهادة تسجيل في السنة التالية، وفي حالة رسوب الطالب لأول مرة يوقف صرف المنحة مؤقتا إلى أن ينجح الطالب عن تلك السنة، وفي حالة الرسوب للمرة الثانية يوقف صرف المنحة نهائيا.

وبالنسبة لمرحلة الدراسات العليا بما فيها ديبلوم عالي وماجستير تكون مدة الدراسة 3 سنوات كحد أقصى، اما مرحلة الدكتوراه فلمدة 4 سنوات كحد أقصى.

نسرين محفوف