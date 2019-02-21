أعلن لاتحاد العام للطلابي الحر عن سحب الثقة من الأمين العام سمير عنصل المنتهية عهدته منذ سبتمبر 2017 وعدم الإعتراف به أمينا عاما معلنا عن إنبثاق الحركة التصحيحية للمنظمة لإعادتها لمسارها الوطني الأصيل والتي سيتم الكشف عن منسقها الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإجتماع الوطني لرؤساء مكاتب الفروع الولائية .

ويأتي سحب الثقة من سمير عنصل حسب ما أورده الطلابي الحر في بيان له أمس حازت” الجزائر” على نسخة منه على خلفية ما أسماه بتطبيق هذا الأخير لأجندات حزبية تصب لصالح حزب حمس مع تجنيد هياكل الإتحاد لصالحه وجمع التوقيعات له إلى جانب إقصاء جميع المناضلين والأفراد المعروفة تاريخيا – حسبه -بدعمها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتشبعين بثقافة الدولة التي لطالما زرعها الإتحاد في نفوس المنتمين إليه وجموع الطلبة وهذا ما وقف عليه رؤساء الجامعات ومدراء الخدمات الجامعية و يضاف لها إقصاء المكتب التنفيذي الوطني المعتمدين من قبل وزارة الداخلية و استبداله بهيئة كل أعضائها منخرطين في حمس وعدم عقد اللقاءات لمدة تقارب أكثر من ثلاث سنوات بسب انشغالاته كأستاذ جامعي مع تجاوز القانون الأساسي للمنظمة.

كما شدد على ضرورة عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للمصادقة على سحب الثقة مع الدعوة إلى إنعقاد المؤتمر الوطني لتسوية الوضعية القانونية للمنظمة بمشاركة جميع الأطراف المتصارعة لتكون ندوة الإجماع و إشراكها في تحضير المؤتمر وتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وسبق للطلابي الحر أن حذر فيما سبق بما وصفه بالتدخلات السافرة من جانب حركة مجتمع السلم في شؤون الاتحاد الداخلية و السعي لزجه داخل أجندات حزبية ضيقة و توظيفه كورقة ضغط .

زينب بن عزوز