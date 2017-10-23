ستدخل تسعيرة استعمال الطرقات السريعة حيز التنفيذ بنهاية 018 ، في انتظار تقنينها، وفق قيمة مالية بين 1 و1.5 دينار للكيلومتر الواحد، حسب ما كشفت عنه الوكالة الجزائرية للطرق السريعة.

هذا وستهيأ كل الطرقات بأحدث الإمكانيات منها تنصيب 1289 كاميرا مراقبة 43 محطات للخدمات و55 محطة للدفع و31 محطة راحة،، و سيتم وضع إذاعة لمعرفة أخبار كل الطرقات.

من جهته مدير الوكالة الجزائرية للطرق السريعة علي خلفاوي، أكد صباح الأمس أن كل الطرقات ستهيأ بأحدث الإمكانيات، منها تنصيب 1289 كاميرا مراقبة 43 محطات للخدمات و55 محطة للدفع و31 محطة راحة، وأضاف مدير الجزائرية للطرق السريعة، أنه سيتم وضع إذاعة لمعرفة أخبار كل الطرقات وأمور أخرى كثيرة. سيتم الكشف عنها.

وبشأن طريق عنابة تونس قال المتحدث أنه متوقف حاليا للأسباب التي وقعت مع المجمع الصيني، وعن مقطع الطريق السريع بين الشفة والبرواقية قال “سيكون جاهزا بنهاية 2018.”

رزاقي.جميلة