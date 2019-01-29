تنعقد الطبعة 17 للصالون الدولي للصناعات الغذائية “جازاغرو” من 25 الى 28 فبراير القادم بالجزائر العاصمة حيث يسجل تزايد عدد المؤسسات الجزائرية المشاركة، حسب ما أفاد به يوم الاثنين منظمو هذه التظاهرة الاقتصادية.

و يشارك في هذه الطبعة حوالي 160 عارضا جزائريا معظمهم صانعو تجهيزات و منتجون في الصناعات الغذائية، حسب ما ذكره ممثل أحد منظمي الصالون نبيل باي بومزراق خلال ندوة صحفية.

و قال المسؤول:”خلال السنوات الخمسة الماضية عرف الصالون زيادة ب30 بالمئة في عدد العارضين الوطنيين” مشيرا الى أن تضاعف عدد و قدرات المؤسسات المحلية في فرع الصناعات الغذائية.

أما المشاركة الأجنبية، فتمثل من طرف أكثر من 720 عارضا من 34 دولة تمثل مختلف فروع الصناعات الغذائية.

من جهة أخرى، و من أجل تسهيل المبادلات و عقد شراكات محتملة خلال انعقاد الصالون و تقديم دعم للمؤسسات الأجنبية الراغبة في التواجد بالجزائر، يقترح المنظمون عدة لقاءات لفائدة العارضين مثل ورشات مخصصة لصناعة الخبز.

و ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، و هي شريك للصالون، لقاءات أعمال “استثمار و تصدير” على شكل مائدة مستديرة حول مواضيع مختلفة منها التنظيم الجزائري حول الاستثمار و الأمن المالي و التعاقدي و كذا الرسوم و الحقوق الجمركية عند التصدير.

من جهتها، ستعقد غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية لقاءا حول الاستثمار بالجزائر من وجهة نظر الشركات الأجنبية.

كما برمج عقد ندوات تقنية حول التغليف و تثمين الانتاج المحلي الى جانب عقد ملتقى لفائدة المستثمرين الجزائريين تحت عنوان :” الصناعة الغذائية، كيف يتم تثمين المصانع”.

و للسنة الثانية على التوالي، سيعمل “جازاغرو” على تثمين العروض الجديدة بفضل قاعدة بيانات عبر موقعه الالكتروني (www.djazagro.com ).

و يمكن للعارضين من الان تقديم أي معلومة مفيدة حول المنتجات الجديدة و أو الهامة التي سيتم عرضها خلال الصالون.

و ذكرت مديرة المعرض أوليفيا ميلان خلال الندوة الصحفية أن هذا الموعد يشمل يغطي الصناعات الغذائية في جميع مراحله من خلال تثمين المنتج الزراعي الى غاية عملية تغليفه.

و تعد الصناعة الغذائية احدى الصناعات الأكثر حركية و الأكثر هيكلة بعد المحروقات و المناجم، حسب المسؤولة التي أوضحت أن أهم الفروع التي سيغطيها الصالون هي المشروبات و مشتقات الحليب و العجائن و التغليف و التعبئة.

يذكر أن الصالون من تنظيم الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة و الشركات الفرنسية “كوميكسبوزيوم” و “بروموصالون”.

ق،و