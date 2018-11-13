الطبعة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية للصحة تنطلق الأسبوع القادم

ستنطلق بداية من الأسبوع القادم الطبعة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية للصحة يتم فيها مناقشة سياسات الوقاية ونظام المعلومات في المستشفيات

وستنظم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالشراكة مع السفارة الفرنسية بالجزائر والبعثة الاقتصادية مؤسسة الأعمال الفرنسية (Business France) يوم 19 نوفمبر المقبل، بفندق الأوراسي بالعاصمة، الطبعة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية للصحة وذكر بيان لمؤسسة الأعمال الفرنسية، أن الطبعة الجديدة تعود هذه السنة إلى الجزائر بهدف معالجة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين، مثل التطورات في سياسات الوقاية والكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية وتوفير العلاج والعناية بالمريض، من خلال البروتوكولات العلاجية المبتكرة، وتطوير الصناعات الصيدلانية، وكذلك برمجة نظام المعلومات في المستشفيات وتطبيقاته

كما سيتم تخصيص الفترة المسائية لزيارة جناح الفاعلين الفرنسيين في مجال الصحة، لاكتشاف معارفهم وخبراتهم المهنية، تليها لقاءات مباشرة بين شركات كلا البلدين،وللتذكير، فقد عقدت النسخة الأولى من هذه الاجتماعات في ديسمبر 2015 بالجزائر العاصمة والطبعة الثانية في ديسمبر 2016 بباريس

رزاقي.جميلة