الطبعة الثالثة للصالون عبر الانترنت للدراسة في فرنسا ابتداء من يوم الخميس بالجزائر

تنظم “كامبوس فرانس الجزائر” الطبعة الثانية للصالون عبر الانترنت للدراسة في فرنسا ابتداء من يوم الخميس المقبل، حسبما جاء في بيان اليوم الثلاثاء لسفارة فرنسا

وعلى مدى يومين، ستقوم العديد من مؤسسات التعليم العالي الفرنسية بالإجابة عبر الانترنت على اسئلة الطلاب الجزائريين من خلال أرضية الدخول التالية : http:/salondz.campusfrance.org.

“و سيسمح هذا الصالون الافتراضي و المبتكر بربط الفضاءات الخمس لكامبوس فرانس بالجزائر و مؤسسات التعليم العالي الفرنسية و جمعيات الطلبة القدماء “ألومني” و كذا الطلبة عبر كافة التراب الوطني و هذا من اجل ترقية جودة و نوعية التكوينات المقترحة”، يضيف البيان.

وبفضل هذه الأرضية التفاعلية -يضيف المصدر- فان الصالون الافتراضي “يمنح للطلبة الجزائريين المنحدرين من كل ولايات الوطن إمكانية التحاور المباشر عبر حواسيبهم أو هواتفهم الذكية مع أكثر من 20 مؤسسة تعليم عالي فرنسية و الاطلاع على مختلف الشهادات المقترحة من اجل اعداد مشاريعهم الدراسية لسنة 2019 دون تكبد عناء التنقل”.

كما تعتبر المبادرة “فرصة فريدة” يمنحها “كامبوس فرانس الجزائر” من أجل توجيه الطلبة لاختيار المسار المناسب و توضيح مختلف إجراءات التسجيل في الجامعة ومدارس الهندسة و الفنون و التجارة في فرنسا.

وتقدم فضاءات “كامبوس فرانس الجزائر” المتواجدة بالفروع الخمسة للمعهد الفرنسي بالجزائر (الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة و تلمسان) “دورات اعلامية حول الدراسة في فرنسا و ورشات توجيه و ورشات مواضيعية و ورشات أخرى متاحة بالمجان ابتداء من هذا الشهر في هذه المدن الخمس”.