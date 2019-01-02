باتت الثروة الحيوانية بالجزائر والمقدرة بـ 28 مليون رأس ماشية مهددة بالموت بداء الطعون الذي يواصل الصحف بالولايات وتشير أرقام وزارة الفلاحة إلى نفوق أزيد من 1200 رأس ماشية بأكثر من 15 ولاية في الـ24 ساعة الأخيرة فقط ،فيما تبق الأرقام النهائية مجهولة.

تسبب وباء “صغار المجترات” في نفوق أزيد من 1200 من صغار رؤوس الماشية حسب ما كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، الهاشمي كريم قدور،في أخر تصريح له وأكد أن يواصل الزحف بالولايات منها 12 ولاية ثبت تسجيل حالات نفوق لرؤوس الماشية.

وتشير معطيات وزارة الفلاحة، أن الولايات المعنية بالوباء تعدت 15 ولاية من بينها بسكرة، الجلفة، أم البواقي، تبسة، المدية، السعيدة، تيارت، الأغواط، النعامة و تلمسان والمسيلة،وتحسبا لتفشي الوباء في باقي الولايات سارعت وزارة الفلاحة لاقتناء تلقيح مضاد لوباء صغار المجترات بداية من هذا الأسبوع وتم تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج.

وإلى جانب الطاعون، كشفت وزارة الفلاحة عن وجود شك في إنتشار الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار والتي تهدد 4 مليون رأس على مستوى ثلاثة ولايات و يتعلق الأمر بكل من البليدة، جلفة و تبسة حيث تم إرسال عينات رؤوس الماشية النافقة إلى المخابر الدولية المختصة للتأكد من طبيعة الفيروس من أجل اقتناء التلقيح الملائم أيضا

حماية المستهلك تحذر من التهاب أسعار اللحوم

هذا وحذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من تأثير وباء طاعون المجترات الصغيرة الذي أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انتشاره وسط الماشية على أسعار اللحوم الحمراء إلى جانب شك في وجود الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار،وأكد زبدي،في تصريح له أن خلايا تابعة للمنظمة وقفت على ارتفاع الأسعار خلال جولة تفقدية قامت بها أمس الأول ،واتهم زبدي الجزارين بالتلاعب بالأسعار واستغلال الأزمة، وكشف في هذا السياق أنه تواصل مع تجار الجملة أكدوا أن أسعارهم مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، ومسؤولية الزيادة يتحملها الجزارين الذين استغلوا الوضع لرفع السعر.

رزاقي.جميلة