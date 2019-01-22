الصين والهند بحاجة إلى 80 مليون امرأة لخلق التوازن الديمغرافي

كشف تقرير دولي أعدته منظمة حقوقية عن نقص حاد بأعداد النساء تعاني منه دولتان كبيرتان، الأمر الذي قد يسبب أزمة ديموغرافية كبيرة بعدد الإناث والذكور في المستقبل.

ونقل موقع ” لو فيغارو” الفرنسي، أن الصين والهند في وضع لا تحسدان عليه بسبب الأزمة الديموغرافية الحاصلة في البلدين، حيث يواجهان نقصا حادا بالإناث، وهذا الأمر قد يسبب بعواقب وخيمة في المستقبل.

وبحسب التقرير الدولي، يتواجد في الصين والهند مناطق يبلغ عدد الرجال فيها 120 لكل 100 امرأة، ما يشير إلى اختلال التوازن بين الجنسين

وبحسب دراسة حسابية بسيطة قامت بها المنظمة، فإن الصين والهند تحتاجان لحوالي 80 مليون امرأة لإعادة التوازن بين الجنسين ولسد النقص الحاصل

الأمر الذين يثير قلقا كبيرا لدى سلطات الدولتين، مضيفا: “في المجموع، تحتاج الصين والهند 80 مليون امرأة لسد هذا النقص… هذا الرقم قد يرتفع مستقبلا

وأشار الموقع الفرنسي أن التفاوت الكبير بين الجنسين أدى إلى خلق مشاكل كثيرة خصوصا في الصين.