الصين تعتزم تخصيص نحو 73 مليون دولار لمحاربة الإرهاب بالساحل الافريقي

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي” عن اعتزام بلاده منح 500 مليون يوان (نحو 73 مليون دولار) للقوة العسكرية متعددة الجنسيات في منطقة الساحل الأفريقي من أجل تمكينها في مهمتها لمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي .

جاء ذلك خلال اجتماع “وانغ يي” برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، “موسى فكي محمد”، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا،أمس، في مستهل جولة أفريقية تشمل بوركينا فاسو، جامبيا، والسنغال

وقال وزير الخارجية الصيني، في كلمته خلال اللقاء: إن “الصين قدمت 100 مليون دولار لدعم القوة الاحتياطية الأفريقية، بالإضافة إلى 30 مليون دولار للمعدات اللوجستية العسكرية “.

وذكر “وانغ يي” أنه سيتم إطلاق حوار بين الصين وأفريقيا من أجل تعزيز الأمن والسلام.