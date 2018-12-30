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الصين تطلق حافلات ذكية من دون سائق لنقل الركاب

Fella Soltani 30 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 30 زيارة

أطلقت الصين  حافلات ركاب متطورة تتميز بذكائها وعدم حاجتها لسائقين محترفين لقيادتها في شوارع مقاطعة هونان الصينية

وذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية، أن السلطات المحلية للمقاطعة قررت إطلاق الحافلات الذكية لتجربتها ومعرفة كيفية عملها على أرض الواقع

مشيرة إلى أن الحافلات الذكية تتميز بتكنولوجيا فريدة من نوعها وتعمل دون سائق من خلال برنامج خاص، وستؤمن كل ما يلزم الركاب خلال رحلتهم

كما أن الحافلات الذكية تعمل على الكهرباء وهي صديقة للبيئة خصوصا أن الصين  تعاني من مستوى عال من إنبعاث الغازات السامة

وستتم تجربة الحافلات الذكية على مسار يبلغ طوله نحو 7.8 كلم ويحتوي على 22  محطة للركاب وفق المصدر

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