الصين تباشر بناء حاملة طائراتها الثالثة

بدأت الصين العام الماضي بتشييد حاملة طائراتها الثالثة فى حوض بناء السفن في شنغهاي، وفق ما أفادت به صحيفة South China Morning Post نقلا عن مصادر عسكرية صينية.

وتحاول الصين إنشاء أسطول بحري قادر على العمل في مختلف مناطق المحيطات العالمية بهدف ضمان الأمن القومي الصيني. ولكن القوات البحرية الصينية تمتلك في الوقت الراهن فقط حاملة طائرات واحدة – “لياونينغ” التي تم تشييدها على أساس الطراد السوفيتي “فارياغ” الذي اشترته الصين من أوكرانيا في عام 1998. وبدأ العمل في تحويله إلى حاملة طائرات بحوض بناء السفن في مدينة داليان الصينية عام 2005. وشهدت السفينة أول اختبارات بحرية في أغسطس 2011 ودخلت في عداد القوات البحرية الصينية في سبتمبر 2012، وفي نوفمبر 2012، تم الإعلان عن أول تجربة ناجحة لهبوط مقاتلة من طراز J-15 على ظهر هذه السفينة.

وفي أبريل من العام الماضي، دشنت الصين وأنزلت إلى المياه حاملة طائراتها الثانية التي كانت بالكامل من إنتاجها الوطني. ويتوقع أن تدخل هذه السفينة الحربية الخدمة الفعلية في وقت لاحق من العام الجاري. وذكرت المصادر أن حوض بناء السفن Shanghai Jiangnan Shipyard Group نال الموافقة على بدء العمل في بناء السفينة الثالثة الجديدة بعد الدورة الدورية السنوية للبرلمان الصيني في مارس من العام الماضي. وقال مصدر عسكري صيني إن “العمل جار في الوقت الراهن في تحضير هيكل السفينة ومن المتوقع أن يستغرق ذلك حوالي عامين” ولذلك لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن موعد إنزال الحاملة الثالثة إلى المياه.

وفي وقت سابق ذكرت نفس الصحيفة، أن حاملة الطائرات الجديدة قد تنجز مع حلول عام 2021 .

المصدر: نوفوستي