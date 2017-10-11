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الصيدلية المركزية للمستشفيات تنفي أي ندرة في الدواء

بعد إشاعة فقدان 300 صنف من الأدوية في السوق الوطنية!:
الصيدلية المركزية للمستشفيات تنفي أي ندرة في الدواء

eldjazair 21 فبراير 2017 الوطني تعليق واحد 449 زيارة

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تكشف إحصائيات متداولة عن وجود نقص حاد في الأدوية بالسوق الوطنية والمنتجات الصيدلانية، حيث وصل عددها الإجمالي إلى 300 صنف من الأدوية، 40 بالمائة منها عبارة عن أدوية أساسية والباقي أدوية جنيسة.
وأفادت ذات مصادر أن قائمة الأدوية المفقودة في السوق قد ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث تم تحديد قرابة 300 صنف من الأدوية أو تسمية دولية مشتركة، أو ما يعرف بالأسماء الدولية غير مسجلة الملكية، غير متوفرة وهي الأسماء الرسمية أو غير مسجلة الملكية العامة التي تعطى للمادة الأولية على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية الادوية تعرف كلها نقصا حادا. ويلاحظ من خلال القائمة الاسمية التي تحوزها مصادرنا أن نسبة تفوق 40 في المائة من أصناف الأدوية عبارة عن أدوية أساسية، والباقي أدوية جنيسة، مع تسجيل نقص أو ندرة في منتجات صيدلانية ،حسب ما أفادت به ذات المصادر بأن تسجيل بعض المنتجات الصيدلانية تعرف نقصا حادا في السوق أيضا من بينها: تيرينيترين انجيكتابل، نيوستيجمين انجيكتابل، سالبوتامول انترا فينو انجيكتابل، صوند ايندو تراشيل .
بالمقابل، أفادت ذات المصادر أنه تم تسجيل نقص في الأدوية الصادرة من معظم المخابر النشطة في الجزائر والمتعلقة أساسا بحساسية التهاب الجلد، الأدوية الخاصة بعلاج البشرة وغيرها.
وتأتي هذه المعلومات تزامنا مع نفي المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات محمد عياد وجود أي “ندرة” في الأدوية بالمستشفيات الجزائرية، بعدما أكد وجود “تطور تدريجي” في مجال اقتناء هذه الأدوية منذ بضع سنوات، كاشفا أنه ليست هناك أي “ندرة” في التموين بهذه المواد على مستوى الهياكل الاستشفائية للبلد لافتا إلى أن مادة واحدة فقط (ديكساميتاوزون) هي التي توقف إنتاجها لدى الممون الوطني الوحيد للصيدلية المركزية للمستشفيات وهذا، كما قال، لاعتبارات مرتبطة بالمنتج الأجنبي الأول، مشددا على أنه مع غياب علاج ما هناك “بدائل” أخرى (منها الأدوية الجنيسة) متوفرة دائما لتعويض العلاج.
عمر حمادي

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تعليق واحد

  1. Hadjer
    6 أكتوبر 2017 في 12 h 33 min

    السلام عليكم
    من فضلك انا اريد السؤال عن دواء بما انكم اقررتم بان الادوية متوفرة و هءا الدواء لايوجد اصلا في الجزاير و هو ضروري و مصيري للحياة و ثمنه باهض في الدول الاجنبية ….هل هو متوفرflucortac 50 mg

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