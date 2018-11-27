سيضطر الصيادلة العامين الممارسين في الصحة العمومية، الذين درسوا و تخرجوا من الجامعة وفق النظام الكلاسيكي-5سنوات- إلى إجراء تكوين جديد لمدة سنة، من اجل الحصول على شهادة الدكتورة، و الذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه 15 عشر يومًا ابتداء من تاريخ تبليغهم، سيفقدون حقهم في الحصول على شهادة الدكتوراة.

صدر في العدد 68 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك وقعه وزيري التعليم العالي الطاهر حجار، والصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، بالإضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، يُحدّد كيفيات تنظيم التكوين وتقيمه لنيل شهادة في الصيدلة لفائدة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وكذا مدته ومحتوى برنامجه.

وجاء فيه أن “فتح الدورة التكوينية لنيل شهادة دكتور في الصيدلة يتم على مستوى كليات الطب، حسب قدرات الاستقبال لكل كلية، إلى غاية امتصاص تعداد الصيادلة الممارسين في الصحة العمومية”.

وألزم القرار الوزاري المشترك “الصيادلة الممارسون في الصحة العمومية الراغبون في نيل شهادة دكتور في الصيدلة بمتابعة دورة تكوينية تُحدد بدايتها كليات الطب المعنية، ويتم إبلاغ المعنيين بالتكوين عن طريق استدعاءات فردية أو بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء”.

وعليه، يفقد الصيادلة الممارسون في الصحة العمومية المعنيون بمتابعة دورة التكوين الذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين في آجل أقصاه 15 عشر يومًا ابتداء من تاريخ تبليغهم بحقهم في الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة.

وحدّد القرار الوزاري كليات الطب المعنية بالتكوين وهي قسم الصيدلة لكل من كليات الطب بجامعة الجزائر1، البليدة 1، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة 3،سطيف1، باتنة 2 ، وهران 1 ، بالإضافة إلى سيدي بلعباس، تلمسان.

ويُنظم التكوين بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل محاضرات يكون حضورها إجباري، أما في حالة تسجيل ثلاث غيابات غير مبرّرة لا يمكن اكتساب السنة، وهي مدّة التكوين وعليه يسمح للمارس بإعادة السنة مرة واحدة.

ويُلزم الصيدلي الممارس في الصحة العمومية بتحضير ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة ذات الصلة بالمحاضرات المُدَرسَة، حيث تحدد كيفيات التكوين بناءً على اختبار نظري يتعلق ببرنامج المحاضرات، منقط على عشرين، ومناقشة مذكرة نهاية الدراسة، منقطة على عشرين يؤطرها أستاذ استشفائي جامعي.

وتُعد السنة مكتسبة إذا تحصل الممارس على علامة تساوي أو تفوق 10/20 في كل الاختبار النظري ومناقشة المذكرة، على أن يتم تنظيم دورة استدراكية عند نهاية السنة الجامعية.

وفي حالة الغياب غير المبرّر في أحد الاختبارين المذكورين في المادة 10 من هذا القرار يحتفظ الممارس بالاختبار المكتسب، أما في حالة الغياب المبرّر ( وفاة قريب، المكوث في المستشفى، ولادة) في آجل لا يتعدى 48 ساعة، والموثق من طرف مسؤولي المؤسسة، يستفيد الممارس من الدورة الاستدراكية.

وتضبط قائمة الممارسين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، إثر مداولات لجنة نهاية التكوين وعند نهاية التكوين، في حين يُسلم مديرية الجامعة التي تنتمي إليها كلية الطب المعنية بالتكوين، شهادة دكتور في الصيادلة للممارسين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج النهائية تُعده لجنة مداولات نهاية التكوين.

رزيقة.خ