الصيادلة الخواص في إضراب يوم 12 جويلية احتجاجا على إلغاء تحفيزات “كناس” وكاسنوس

قررالصيادلة الخواص الدخول في إضراب وطني يوم 12 جويلية المقبل من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة زوالا ليكون الوافد الجديد على قطاع الصحة مختار حسبلاوي في أول امتحان له مع الشريك الإجتماعي. ويأتي قرار الإضراب الوطني حسب ما كشفته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في بيان لها بعدما وصفته بالظلم والإجحاف الذي طال الصيادلة الخواص بعد إلغاء التحفيزات المقدرة بـ 20 بالمائة التي كانوا يتلقونها من قبل صندوقي “كناس” و“كاسنوس“ لقاء جهودهم في عمليات الدفع وتوظيف عمال إضافيين حرصا على السير الأمثل لهذه العمليات.

زينب بن عزوز