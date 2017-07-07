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الصيادلة الخواص في إضراب يوم 12 جويلية احتجاجا على إلغاء تحفيزات “كناس” وكاسنوس

yassin bouras 7 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

قررالصيادلة الخواص الدخول في إضراب وطني يوم 12 جويلية المقبل من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة زوالا ليكون الوافد الجديد على قطاع الصحة مختار حسبلاوي في أول امتحان له مع الشريك الإجتماعي.  ويأتي قرار الإضراب الوطني حسب ما كشفته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في بيان لها بعدما وصفته بالظلم والإجحاف الذي طال الصيادلة الخواص بعد إلغاء التحفيزات المقدرة بـ 20 بالمائة التي كانوا يتلقونها من قبل صندوقيكناسوكاسنوس  لقاء جهودهم في عمليات الدفع وتوظيف عمال إضافيين حرصا على السير الأمثل لهذه العمليات.

زينب بن عزوز

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