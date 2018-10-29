قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الهدف الرئيسي للقاء الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، المرتقب انعقاده في باريس يوم 11 نوفمبر، هو “توحيد المواقف في ظل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى”.

وقال بيسكوف للصحفيين: “إن “ضبط الساعات” هو الهدف الرئيسي لمثل هذا اللقاء”. وأضاف بيسكوف: “مازال هناك الكثير من المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، خصوصا في ظل إعلان الولايات المتحدة نواياها بالانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى”. وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم الإثنين، عن عدم وجود تفاصيل حول اللقاء المرتقب بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. وقال بيسكوف رداً على سؤال حول المدة المخططة للقاء في 11 نوفمبر في باريس: “حتى الآن لا توجد تفاصيل، لقد بدأ التحضير للتو، لذلك من المبكر الحديث عن ذلك”.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب، خلال زيارته لباريس في الـ 11 من نوفمبر المقبل. وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي بوتين في نوفمبر، في باريس، على هامش الاحتفال بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى.

المصدر: سبوتنيك