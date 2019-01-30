أكد مدير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) عاشق يوسف شوقي أن الصندوق بصحة مالية جيدة ويعيش أريحية ، مرجعا ذلك إلى تضاعف عدد المشتركين مقارنة بالماضي، حيث وصل عدد المنخرطين سنة 2018 إلى مليون 700 ألف مشترك، منوها بأهمية العمل التحسيسي وسياسية التواصل الفعالة التي انتهجتها مصالحه لجلب منخرطين جدد.

وأشار عاشق خلال عرض قدمه أمام الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة بوعلام بوسماحة في إطار رزنامة أشغال اللجنة للاطلاع على مزيد من التوضيحات حول عمل وتسيير الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والصعوبات التي يواجهه أن الصندوق يعمل على ترسيخ ثقافة الضمان الاجتماعي ، والتي هي في صالح المواطن ،حيث تقدم له تغطية طبية ومنحة التقاعد، مضيفا أن الصندوق لا يسعى لتحصيلا الأموال بل لتوفير ضمان اجتماعي مطلق.

وبخصوص انخراط الفلاحين والحرفيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ،أكد عاشق أن الصندوق يعمل منذ سنوات على إزالة كل الصعوبات التي تعترض هذه الفئة بغية تسهيل عملية انخراطهم في الضمان الاجتماعي للاستفادة من مزاياه ومرافقتهم في مواجهة الأخطار الاجتماعية.

فلة-س