الصراع يعود بين نقابة أساتذة التربية الإسلامية وبن غبريت

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية وزارة التربية للإستجابة للمطالب الواردة في جميع بياناتها السابقة،ووجوب الاستجابة لها تطبيقا لقوانين الجمهورية وبرنامج الرئيس،وتوصيات المجلس الإسلامي الأعلى تعزيزا للهوية الوطنية وتضحيات الشهداء،وفتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول

هذا وجددت تنسيقية أساتذة التربية الإسلامية،رفضها القاطع المساس بالحجم الزمني لإجراء الامتحان الكتابي للعلوم الإسلامية في البكالوريا،مطالبة بن غبريت بكشف المواد المدرجة في الامتحان الكتابي وكذا المضمنة في المراقبة المستمرة لكل الشعب وإعلام التلاميذ وأوليائهم بها

ثمن المكتب الوطني للتنسيقية المجتمع بالعاصمة، قرار الاحتفاظ بمادة العلوم الإسلامية في الامتحان الكتابي للبكالوريا،في صيغته الجديدة،والمنتظر تطبيقه ابتداء من دورة جوان 2020

وتأسف المكتب ذاته، في بيانه ،عن حذف مادة الجغرافيا من كل من الامتحان الكتابي،وكذا المراقبة المستمرة،داعيا بالمناسبة، إلى مراجعة ذلك والإنتباه لخطر حذف المادة نهائيا حيث تعد مادة هوية على اعتبار أنها لا تعزز الانتساب للوطن والجغرافيا لدى التلميذ

وطالبت، وزارة التربية بالإفصاح عن المواد المدرجة في الامتحان الكتابي،وكذا المضمنة في المراقبة المستمرة لكل الشعب وإرسالها للثانويات لإعلام التلاميذ وأوليائهم

رزاقي.جميلة