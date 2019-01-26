تترقب الساحة السياسية خلال الساعات المقبلة كشف الرئاسة لهوية “الرئيس” المقبل للغرفة العليا في البرلمان، بعد قرابة شهر من حالة الغموض و”السوسبانس” لما تحمله هوية الرجل الثاني في الدولة من أهمية كبيرة.

من المرتقب أن يفصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال هذا الأسبوع في هوية رئيس مجلس الأمة وأعضاء الثلث الرئاسي المعينين، وتشير الأخبار إلى أن تاريخ تنصيب السيناتورات الجدد وانتخاب الرئيس الجديد للغرفة العليا للبرلمان ” مجلس الأمة “سيكون بتاريخ الثلاثاء القادم.

ويبقى حسب المراقبين للوضع السياسي في البلاد، مصير الرئيس السابق عبد القادر بن صالح، الذي عمر أكثر من 17 سنة مجهولا ولا يعلم إن كان رئيس الجمهورية ” وهو المخول الوحيد بتحديد هوية الرجل الثاني للدولة” سيعيد تجديد الثقة فيه أم يستغني عن خدماته بعد توليه رئاسة المجلس لست عهدات انتخابية.

وتحدث العديد من الجهات السياسية، أن الصراع على المنصب الثاني في الدولة متواصل بين حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حول المنصب الذي ترى فيه الأفلان أنها صاحبة الحق به كونها صاحبة أكبر عدد من مقاعد المجلس.

وبحسب ذات الجهة فإنه توجد رغبة قوية من محيط الرئيس تتطلع لتقليم أظافر الرجل الأول لأحمد أويحيى عبر إسقاط بن صالح حتى يتم كبح طموح أويحيى الرئاسي وتقوية حزب السلطة الذي يترأسه فعليا عبد العزيز بوتفليقة.

هذا و أدى أيضا قرار تأجيل تنصيب سيناتورات مجلس الأمة الجدد إلى فتح أبواب التساؤلات والتأويلات حول خلفية الأمر وما زاد طينة بلة هو الطريقة التي تم بموجبها تأجيل الجلسة التي كانت مرتقبة يوم 14 جانفي عن طريق إرسال رسائل قصيرة “أس أم أس” عبر الهاتف.

وفي نفس السياق تصب تصريحات منسق حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في هذا الطرح خاصة وانه أعلن صراحة أن كوادر “الأفلان” قادرة على تسيير منصب رئيس مجلس الأمة خاصة في هذا الظرف السياسي الحساس وهو ما فهم منه صراحة أنها رغبة لإسقاط رجل اويحيى.

وللإشارة يضم مجلس الأمة 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الآخر، ويتم تجديد نصف أعضاء المجلس (72 عضوا) كل 3 سنوات منهم 48 من المنتخبين و24 من حصة رئيس الجمهورية.

رزاقي.جميلة