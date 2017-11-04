برنامج اليوم السادس من الحملة الانتخابية يتواصل: الصراع يشتد بين المتنافسين على رئاسة البلديات

تواصل أمس برنامج اليوم السادس من الحملة الانتخابية والتي بدأ يشتد التنافس فيها بالمقارنة مع الأيام الأولى التي إنطلقت ضعيفة ،حيث أشرف أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، على تجمعين شعبيين بالقاعة متعددة الرياضات لسكيكدة و بدار الثقافة لبلدية بوثلجة ولاية الطارف وهما أول نشاطين لرئيس الحزب منذ انطلاق الحملة الانتخابية.

من جهته رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، نشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي “صالح بوبنيدر” لقالمة ،رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد نشط هو الأخر تجمعين شعبيين بتلمسان وبسيدي بلعباس.

وتجمعين نشطهما رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ، بالمسرح الجهوي لقسنطينة و بمسرح محمد تريكي بقالمة،هذا ولم تفوت رئيسة حزب العمال لويزة حنون اليوم دون نشاط ،حيث أشرفت على تجمع شعبي بالمركز الثقافي لقالمة ،ومن جهته رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة،إفتتح حملته الانتخابية بالإشراف على نشاط جواري ببلدية براقي (الجزائر العاصمة)

وتواجد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي بتبسة حيث نظم هو الأخر تجمعان شعبيان الأول بخنشلة والثاني بولاية تبسة.

رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول إكتفى أمس بتنظيم تجمع شعبي بقصر الثقافة لعنابة ثم نشاط جواري بالطارف من جهته رئيس تحالف النهضة-العدالة-البناء –محمد دويبي نشط تجمعا شعبيا بالمسيلة ورئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني نشط تجمعا شعبيا ببلدية الحويجبات ولاية تبسة صباحاو إختتم رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي برنامج اليوم السادس من الحملة الانتخابية بتنظيم تجمعين شعبيين بقاعة المحاضرات “احمد حري” ولاية البيض صباحا و بقاعة سينما الكواكب “الشهيد محمد زيتوني” بالجلفة مساءا.

رزاقي جميلة