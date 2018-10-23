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الصحفيون يستقبلون عيدهم بالاحتجاجات

نددوا بالمضايقات التي يتعرضون إليها يوميا:
الصحفيون يستقبلون عيدهم بالاحتجاجات

eldjazair 22 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 91 زيارة

إستقبل العديد من الصحفيون عيدهم الوطني المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة والذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ماي 2013 بإحتجاجات نضمت تنديدا بالتجاوزات والمضايقات التي يتعرض لها عمال هذا القطاع في كل مرة .
حلت الذكرى السادسة لعيد الصحافة الوطني مع تنظيم وقفات إحتجاجية نظمها صحافيون في أماكن متفرقة من العاصمة حيث عرفت ساحة حرية الصحافة والتعبير بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة صباح الامس تجمع العشرات من الصحفيين مؤكدين في وقفتهم التي إعتبروها رمزية لنظر من خلالها إلى واقع القطاع الأسود حسبهم،من جهتها عرفت ساحة المقابلة للمجلس الشعبي الوطني تنظيم العشرات من الصحفيين وقفة إحتجاجية مماثلة تنديدا بتعرض الصحفي جير بلقاسم للسب والشتم من قبل نائب بالبرلمان وندد المحتجون بمواصلة المضايقات التي يتعرض لها يوميا الصحافيون وتبق دوت متابعة.
هذا واحتضن مقر دار الصحافة “الطاهر جاووت” وسط العاصمة، صباح الثلاثاء وقفة إحتجاجية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، حملت شعار “الصحافة ليست جريمة”، بمشاركة وجوه إعلامية من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية ومنظمات حقوقية ونقابية وأبدت والدة سعيد شيتور تخوفها من تدهور الحالة الصحية لابنها المحتجز بعد فقدانه لأكثر من 30 كلغ من وزرنه، مؤكدة أن الغموض الذي يلف قضيته وعدم محاكمته زاد من مخاوف عائلته وأولاده وجددت والدة شيتور، نداءها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإفراج عن إبنها، مؤكدة أنه بعكس التهم المنسوبة إليه، فإنه رجل محب ومخلص لوطنه.
رزاقي.جميلة

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