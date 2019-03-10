كشفت الصحافة التركية عن مستجدّات جديدة بخصوص قرار الطاقم الفني لنادي فينرباتشي بالاستغناء عن اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني بشكل رسمي، وإبعاده عن تدريبات الفريق وذلك قبل نهاية عقده شهر جوان المقبل. وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبور إكس” التركية أمس، فأنّ مستوى سليماني تراجع بشكل رهيب في الآونة الأخيرة إلى درجة أنّ العقم الهجومي طاله حتى في الحصص التدريبية التي يعجز فيها عن التهديف أمام شباك فارغة، مشيرة إلى أنّ مهاجم “الخضر” فقد الثقة في نفسه بسبب عجزه عن التسجيل في الدوري التركي منذ قدومه الصيف الماضي. وأضافت المصادر ذاتها، أنّ الدولي الجزائري أصيب بأزمة نفسية حادة جراء الانتقادات التي تعرّض لها من قبل أنصار فينرباتشي ما انعكس سلبا على أدائه في لقاءات النادي وتسبب في ظهوره بشكل باهت، إلى درجة أنّه أصبح يشعر بالخوف والتردد حتى في الحصص التدريبية. وإلى جانب ذلك، قرّر المدرب إيرسن ينال استبعاد الدولي الجزائري الذي فشل في تقديم الإضافة المرجوة واكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط في مختلف المنافسات، من بينها هدفا وحيدا في الدوري التركي، ليذهب اللاعب السابق لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، ضحية لقرار مدرب فينرباتشي الذي قرّر تقليص قائمة 30 لاعبا إلى 18 فقط تحسبا للموسم المقبل، ما يعني أنّ سليماني قد أنهى موسمه قبل الأوان وينتظر الصيف المقبل للعودة إلى نادي ليستر سيتي الذي يمتلك عقده.