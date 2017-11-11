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الشعب يدرك تماما أن هدفكم السلطة لا غير

أويحي يهاجم المعارضة: :
الشعب يدرك تماما أن هدفكم السلطة لا غير

eldjazair 10 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

وجه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي إنتقادات لاذعة للمعارضة بالقول إن همها الوحيد السلطة و كرسي الرئاسة و ليس الوطن و الشعب بالنظر لسياساتها الإنتقادية في كل مرة و تسويد صورة البلاد في الوقت الذي لابد عليها أن تقدم البديل و الحل إن كانت سياسات الحكومة لا تروق لها .
وعبر أويحي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بولاية تيارت عن استغرابه من إجترار المعارضة لنفس الخطاب دون ملل أوكلل متناسية أن المواطن الجزائر أضحى واعيا يميز بين الحسن والأحسن و لا تنطل عليه سياسة الإنتقاد من أجل الإنتقاد دون تقديم بديل لذلك ويدرك ما تحقق خلال السنوات الأخيرة .
ودافع أويحي بشدة عن الإنجازات المحققة طيلة ال15 سنة الأخيرة بداية من عودة الامن والسلم و عودة الجزائر هيبتها في المحافل الدولية والقضاء على المديونية الخارجية و غيرها الكثير و ذلك بفضل السياسة الحكيمة و الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي خدم البلاد وقدم الكثير لنهضتها ولايزال مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما تحقق و أنه فيه نقائص سيتم العمل على إستدراكها.
و رافع أويحي عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 المنتظر أن يعرض على البرلمان بداية من غد فيما تم تأجيل التصويت عليه لما بعد المحليات بالقول أنه قانون تضمن إجراءات و تدابير لإخراج البلاد من الأزمة المالية التي تقبل فيها و حمل ترشيدا للنفقات وليس تقشفا ووضع السياسة الإجتماعية ضمن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها و سيراجع سياسة الدعم بما يجعلها تستهدف الفئات التي تستحق بعيدا عن ما تروج له بعض الجهات بأنه قانون جاء ليثقل كاهل المواطن و إستعمال هذا الأخير كورقة إنتخابية لا غير لتوجيه إنتقادات للسلطة.
زينب بن عزوز

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