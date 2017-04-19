دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الجزائريين لقول كلمتهم يوم رابع ماي المقبل واختيار النزهاء والشرفاء للبرلمان القادم مبرزا أن هذا لن يتأتى إلا بالتوجه بقوة لصناديق الاقتراع بوصف الأمر وسيلة ديمقراطية للتعبير عن الرأي.

وأضاف بن يونس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بولاية المدية أمس أن الحل الوحيد للتغيير هو الديمقراطية الهادئة عبر الانتخابات وليس الديمقراطية التي أدخلت البلاد للمغامرات وعيّشت الجزائر عشر سنوات من الدم مؤكدا أن الشعب بوعيه لن يسمح بالعودة للشارع والفوضى التي نابت البلاد من ورائها .

وأبرز بن يونس أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد لن تكفيها الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة وبحاجة لدعم الشعب لها بالتشمير على سواعده و الإنخراط في الإنتاجية وتطليق الجملة الشهيرة”ما قدمت لنا البلاد” لأن البلاد اليوم بحاجة لجهد الجميع لاستكمال بنائها و قال :” الجزائر فقدت 70 بالمائة من مداخيلها غير أننا نحمد الله أن وطأة الأزمة لم تكن كسابقاتها سنة 1986 بفضل السياسية الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أخرج البلاد من المديونية ”

وهاجم بن يونس الإسلاميين بدعوتهم للكف عن التلاعب و المتاجرة بالدين وقال :” الشعب الجزائري فاق لكم والشعب الجزائري مسلم منذ أكثر من 14 قرنا ولا يأتي اليوم أي أحد ليعطينا دروس في الإسلام نحن مسلمون وطنيون، نحن مسلمون جمهوريين ومسلمون ديمقراطيون” وتابع ” عيينا من التلاعب واستعمال الدين الإسلامي الحنيف لأغراض سياسوية والحمد الله الوقت كشفكم “.

زينب بن عزوز