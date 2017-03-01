الأحد , مارس 5 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / ابتداء من 6 مارس:
الشروع في حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية

ابتداء من 6 مارس:
الشروع في حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية

eldjazair 1 مارس 2017 الوطني تعليق واحد 89 زيارة

2017-03-01_191748

تنظم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ابتداء من يوم الـ6 وإلى غاية الـ 15 مارس حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الوسط المدرسي تشمل تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط بالمؤسسات العمومية والخاصة كما أوضح أمس الأربعاء بيان من الوزارة.
وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية وذلك التزاما بتوصيات المنظمة العالمية للصحة ورأي اللجنة التقنية لخبراء التلقيح .
ولإنجاح هذه الحملة اتخذت الوزارة كل الخطوات والإجراءات اللازمة حيث تم تعبئة الفاعلين على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وكذا اقتناء وتوزيع اللقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية المؤهل من طرف المنظمة العالمية للصحة.
وتم في هذا الإطار توفير المعدات اللازمة بكمية كافية إلى جانب تنظيم إجراءات جوارية إعلامية وتحسيسية لفائدة الأولياء حول أهمية وكيفية سير حملة التلقيح الوطنية.
من جهة أخرى أكد المصدر ذاته أنه سيتم إدخال اللقاح الجامع المضاد للحصبة والحصبة الألمانية (روبيول) والنكاف (الارويون – رور) ضمن رزنامة اللقاحات الجديدة ابتداء من 24 مارس بالنسبة للرضع البالغين 11 شهرا.
ويؤكد المصدر ذاته أن الجزائر تسعى إلى رفع التغطية التلقيحية ضد الحصبة إلى نسبة 90 بالمائة وادارك الأطفال والشباب غير مكتملي التلقيح وتعزيز الحماية الجماعية ضد الحصبة وكذا الحصبة الألمانية و إيقاف انتقال هذين المرضين المعديين والخطيرين.
للتذكير فقد عرفت الحصبة منذ 1986 تراجعا واضحا بفضل البرنامج الموسع للتلقيح في الجزائر منذ إدراج التلقيح الإجباري ضد هذا المرض الذي يكون غالبا قاتلا بالنسبة للرضع .
وقد تراجع هذا المرض من 20000 في 1996 إلى 15000 في 2003 ليشهد ذلك انخفاضا معتبرا وصل أقل من 100 حالة متفرقة خلال السنوات الأخيرة . في حين تعتبر الحصبة الألمانية مرضا فيروسيا معديا يصيب معظم الأحيان الأطفال والشباب ويكون أشد خطورة عند المرأة الحامل إذ تصل نسبة انتقال الفيروس إلى الجنين ب90 بالمائة ويتسبب في عدة مشاكل صحية من بينها تشوهات في القلب والجهاز العصبي والعين وضعف السمع أو تأخر في النمو.
نسرين.م

الوسوم

عن eldjazair

شاهد أيضاً

وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم تكشف::
“نسعى للقضاء على الفقر وتحقيق حياة أفضل للأسرة الجزائرية”

كشفت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة مونية مسلم، أن وزارتها تمكنت من خلق أكثر من …

تعليق واحد

  1. لافندر
    4 مارس 2017 في 20 h 59 min

    اضن انه تم تلقيح الاطفال مند الصغر ولكن في الاعادة افادة لحماية المجتمع من كل انواع
    الحصبة او بو حمرون لكن هناك شك في الاعلام و تقديم ورقة لامضاء الاب و طلب موافقة من كلا الوالدين لمدا هدا ان كان الدواء غير خطير او لانه لقاح جديد

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super