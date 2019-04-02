الشروع في حجز مواعيد أخذ البصمات الإلكترونية للحجاج

أعلن والي ورقلة كافة المواطنين الفائزين في عملية القرعة لهذا الموسم، عن الشروع في حجز مواعيد اخذ البصمات الحجاج

وأوضح بيان من الولاية، أن أخذ البصمات للفائزين بالقرعة والمتحصلين على دفتر الحج خارج الحصة، سيكون عبر موقع “في.أف.أس تسهيل”

واضاف البيان، أن الحاج يمكنه حجز الموعد بنفسه أو بالتقدم إلى مصالح البلدية، على أن يكون مرفوقا بملف كامل

ويحتوي الملف على وصل موعد أخذ البصمة المطبوع من الموقع الالكتروني وجواز السفر البيوميتري الاصلي، وشهادة النجاح لموسم حج 2019

بالإضافة إلى شهادة طبية محررة بالعربية للذين لا يمكن قراءة بصماتهم الكترونيا

وقال الوالي إن اعتماد استقبال الحجاج سيكون على مستوى مركز أخذ البصمات بولاية غرداية

للإشارة، استثنت وزارة الشؤون الدينية الحجاج البالغين 80 سنة فما فوق من أخذ البصمة الالكترونية