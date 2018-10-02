انطلقت، صباح أمس، رسميا عملية إيداع ملفات وكالات السياحة والأسفار المترشحة للحصول على ترخيص تنظيم عملية العمرة و أحصت مصالح الديوان أزيد من 80 وكالة سياحية قامت بالتسجيل وإيداع الطلب عبر المنصة الإلكترونية الجزائرية للعمرة وهي ذات الوكالات التي ستتقدم لدى مصالح نشاط العمرة بالديوان اعتبارا من يوم الأمس.

شرعت منذ الساعة السابعة صباحا يوم أمس مصالح مديرية نشاط العمرة بالديوان على مستوى مقره بالقبة في استقبال ملفات الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم عملية العمرة لهذا الموسم 1440 هـ ، والتي كانت قد سحبت دفتر الشروط منذ الخميس الماضي عبر المنصة الإلكترونية الجزائرية للعمرة التي تم استحداثها هذا الموسم من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، في إطار المساعي المستمرة لعصرنة تنظيم عمليتي الحج والعمرة .

وحسب الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي كشف عن العملية أكد أن هذه المنصة تعتبر قفزة نوعية نحو الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التسهيل والتخفيف على المتعاملين ، حيث باتت وكالات السياحة والأسفار تقدم طلبات الترشح عبرها من خلال تحميل الوثائق الإدارية الخاصة بالملف و الذي تتم معالجته إلكترونيا وبشكل مسبق ،وأشارت لإستقبال الوكالة ابتداء من يوم الأمس ببعض الوثائق المشكلة للملف للمصادقة والإمضاء على غرار العقود الخاصة بالوكيل السعودي ، في زمن قياسي لا يتعدى 12 ساعة ، لتتمكن الوكالة بعدها من الحصول على الموافقة المبدئية ، في انتظار إتمام إجراءاتها بالمملكة العربية السعودية والعودة للديوان بعد ذلك للحصول على الترخيص في مدة لا تفوق 12 ساعة كذلك .

وأشار بيان الديوان إلى أن هذه الإجراءات كلها من شأنها التخفيف من الملفات الإدارية وكذا رقمنة عملية تنظيم العمرة وتخفيف وتسهيل الإجراءات ، وهذا ما أكده المدير العام للديوان يوسف عزوزة لدى إشرافه صباح أمس على انطلاق العملية.

وبلغة الأرقام أحصت مصالح الديوان أزيد من 80 وكالة سياحية قامت بالتسجيل وإيداع الطلب عبر المنصة الإلكترونية الجزائرية للعمرة وهي ذات الوكالات التي ستتقدم لدى مصالح نشاط العمرة بالديوان اعتبارا من يوم الامس بينما تبقى المنصة الإلكترونية مفتوحة 24 ساعة /24 لاستقبال رغبات وملفات وكالات السياحة المؤهلة لتنظيم عملية العمرة وفقا لدفتر الشروط.

وللتذكير فإن مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة كانت في وقت سابق عقدت العديد من اللقاءات التنسيقية مع مصالح القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للتباحث حول السبل الكفيلة بتنظيم أحسن لموسم العمرة لهذه السنة.

رزاقي.جميلة