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الشروع رسميا في تحليل مياه المنابع غير المحروسة عبر التراب الوطني

مدير معهد باستور يكشف :
الشروع رسميا في تحليل مياه المنابع غير المحروسة عبر التراب الوطني

eldjazair 27 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 237 زيارة

أكد مدير معهد باستور البروفسور زوبير حراث، أن تحاليل الـ 10 حالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا والتي كانت معلقة أظهرت بأن 8 منها نتائجها سلبية سيغادر أصحابها كل من مستشفى القطار بالعاصمة و بوفاريك فيما لا تزال حالتين تحت التشخيص.
وفي حوار قصير خص به القناة الاذاعية الأولى صباح أمس كشف البروفسور زوبير حراث ،عن شروع فرق من معهد باستور بدءا هذا الاثنين في الخروج رفقة فرق من وزارة الموارد المائية للميدان من أجل تحليل مياه المنابع غير المحروسة وقال ذات المتدخل أن آخر المعلومات تفيد بأن منبع سيدي الكبير هو المنبع الوحيد لحد الآن المسبب لوباء الكوليرا و الذي تم ردمه على أن يعاد فتحه للمواطنين بعد إصلاح القنوات و معالجة المياه،وأوضح البروفسور في ذات السياق أن تحاليل المنابع الأخرى التابعة للخواص أسفرت عن إحصاء 5 منها بالبليدة ملوثة وغير صالحة للشرب بسبب وجود جراثيم أخرى لا علاقة لها بجرثومة الكوليرا وبعد أن نفى إقدام المعهد على توزيع أدوية و لقاحات خاصة بداء الكوليرا دعا البروفسور حراث إلى التوقف عن مغالطة الرأي العام من مختلف الجهات المروجة لأرقام هنا و هناك حول انتشار الوباء قائلا ” إن معهد باستور هو المخبر المرجعي الوحيد المخول بإعطاء أرقام الحالات المؤكدة وغير المؤكدة ” يذكر أن وزير القطاع قد أكد تسجيل 147حالة منها 49 مؤكدة .
رزاقي.جميلة

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