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الشركة الوطنية للتأمين ترفع رأسمالها الى 30 مليار دينار

مقابل 20 مليار دج سابقا:
الشركة الوطنية للتأمين ترفع رأسمالها الى 30 مليار دينار

eldjazair 10 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 28 زيارة

ارتفع الرأسمال الاجتماعي للشركة الوطنية للتأمينات مؤخرا الى 30 مليار دينار مقابل 20 مليار دج سابقا حسبما أفاد بيان للشركة.
وحسب ذات المصدر فقد تقرر خلال الدورة غير العادية للجمعية العامة للشركة التي عقدت مؤخرا رفع الرأسمال الاجتماعي للشركة و ذلك بإدماج الاحتياطات الاختيارية بمبلغ يقدر ب 10 مليار دج .
وبناء على هذا القرار ارتفع الرأسمال الاجتماعي للشركة الوطنية للتأمينات من 20 مليار دج الى 30 مليار دج ما يسمح لهذه الشركة العريقة بتعزيز موقعها كرائدة في السوق و قادرة على الوفاء بالتزاماتها و تطوير قدراتها المالية – يضيف البيان-
وفضلا عن ان هذه الخطوة ( رفع رسمال الاجتماعي ) تشكل ضمان و تكشف عن التماسك المالي للشركة تعتبر أيضا ضمان الديمومة لنشاطات الشركة و يكشف بقوة عن قدراتها بكونها شركة تأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبائنها حسب المصدر ذاته
وبخصوص موجوداتها المالية الخاصة فقد ارتفعت الى 34 مليار دينار يضيف البيان- بينما تحصي شبكتها التجارية حاليا 550 نقطة بيع تغطي كامل التراب الوطني.
ق.و

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