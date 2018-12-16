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الشركة المنتجة لمسحوق عصير “أميلا” تعترف بوجود مواد غير متوقعة في منتوجها

بعد قرار وزارة التجارة رسميا غلق المصنع:
الشركة المنتجة لمسحوق عصير “أميلا” تعترف بوجود مواد غير متوقعة في منتوجها

islam kaab 16 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 120 زيارة

اعترفت شركة “بروما سيدور” المنتجة لعلامة مسحوق عصير “أميلا” بإمكانية وجود مادة غير متوقعة في منتجاتها، مشيرة إلى أنّ سبب الحادثة الأخيرة ترجع إلى عدم احترام الكيفية الموصى بها للاستهلاك، على اعتبار أنّ بعض المستهلكين قاموا بجرع المسحوق عن طريق الأنف عوض تمييعه في لتر ونصف من الماء.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس، أنها تطمئن كل المستهلكين على أنّ جميع منتجات علامة “أميلا” تحترم المعايير الجزائرية والدولية الصارمة وتخضع بانتظام منذ 2003 لعمليات رقابة سواء عند منتجي المكونات الأساسية، أو في مواقع الإنتاج أو من طرف السلطات الجزائرية. وجاء في نفس البيان بأنّ الشركة تأخذ على محمل الجد إمكانية الضرر بصحة المستهلكين وقالت أنها تعمل عن كثب مع السلطات المختصة للتأكد من هذه الإشاعات حول منتوجها. ويأتي بيان الشركة، تزامنا مع إعلان وزارة التجارة السعيد جلاب عن إصدار قرار غلق المصنع المعني بالفضيحة، وسحب العصير من الأسواق. حيث قال جلاب، خلال ندوة صحفية على هامش الصالون الدولي لتصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، بولاية الوادي، إنه قد تم إصدار تعليمات صارمة بسحب جميع الكميات المتوفرة حاليا بالأسواق.
وكانت مصالح الأمن قد راسلت مديريات التربية لولايات الجنوب، قبل أيام، لتحذرها من إحتواء بودرة ” آميلا” على مادة كحولية تحمل اسم «بيرازول»، وتستعمل في الاستطبابات المضادة للآلام والالتهاب وتسكين ارتخاء العضلات ومعالجة الأعراض العصبية، وتمنعها من من استهلاكه.
عمر ح

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