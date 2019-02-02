الشاعرة لميس سعيدي توقع ديوان “كقزم أنا يتقدم ببطء داخل الأسطورة” في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت الشاعرة لميس سعيدي في معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة اليوبيل الذهبي، حيث وقعت بمقر دار العين ديوانها الشعري “كقزم أنا يتقدم ببطء داخل الأسطورة” والصادر عن درا العين للنشر والتوزيع، حيث التقت لميس القراء، بحضور الناشرة الدكتور فاطمة البودي والكاتب أسامة جاد وعدد من الأدباء والمثقفين، ورواد معرض الكتاب.

وكتبت لميس سعيدي في بداية الديوان “يعيش في بلاد لا يجيد أبناؤها تسمية الحرب القديمة؛ وإذا أخطأوا في تسميتها، يشعلون حربًا جديدة، هكا كما يشعل “المساجين” سيجارة بسيجارة أخرى”

في السياق أثنت لميس على تواجدها للعام الثاني على التوالى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث جاءت في العام الماضي بمناسبة اعتبار أن دولة الجزائر ضيف شرف المعرض، وفي العام الحالي للاحتفاء بصدور ديوانها “كقزم أنا يتقدم ببطء داخل الأسطورة”، الذي اعتبرته مجموعة قصائد كل منها يكمل الآخر، والتي يتم فيها السرد في شبة القصة الأسطورية.