الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا في بروكسيل مارس المقبل

يحيي ملك الراي الشاب خالد حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في التاسع من مارس المُقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء، ويستمر لمدة ساعتين في حضور عدد كبير من محبي وعشاق النجم الجزائري الشهير .