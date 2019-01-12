الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا في بروكسيل مارس المقبل

يحيي ملك الراي الشاب خالد حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في التاسع من مارس المُقبل.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء، ويستمر لمدة ساعتين في حضور عدد كبير من محبي وعشاق النجم الجزائري الشهير .
Sabrina Kerkouba 11 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 264 زيارة
يحيي ملك الراي الشاب خالد حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في التاسع من مارس المُقبل.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء، ويستمر لمدة ساعتين في حضور عدد كبير من محبي وعشاق النجم الجزائري الشهير .
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