السبت , يناير 12 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا في بروكسيل مارس المقبل

الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا في بروكسيل مارس المقبل

Sabrina Kerkouba 11 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 264 زيارة

 

يحيي ملك الراي الشاب خالد حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، في التاسع من مارس المُقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء، ويستمر لمدة ساعتين في حضور عدد كبير من محبي وعشاق النجم الجزائري الشهير .

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

أمل بشوشة تتسلم جائزة مهرجان IARA 

تسلمت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، جائزة عالمية من مهرجان IARA، في فئة أفضل ممثل دولي لعام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super