الشاب خالد: تامر حسني شاركني تأليف أغنية جزائرية

قال الشاب خالد في لقاء له مع إحدى القنوات المصرية، أن الفنان تامر حسني شارك في تأليف وتلحين أغنية باللهجة الجزائرية لأول مرة.

في سياق آخر، كشف الشاب خالد عن سبب ضحكه وابتسامته الدائمة، قائلا إنه يفعل ذلك مثل والدته التي تربطه بها علاقة خاصة، متابعا: “بنموت فيها أمي هي وكل الاأمهات في الدنيا وربي يستر الأمهات”.

وأضاف ملك الأغنية الراي عن سعادته لإنجابه 3 بنات، وضرب بعض الأمثلة الجزائرية والمغربية عن محبة إنجاب الفتيات.

ووجه الفنان رسالة للشعب المصري متمنيًا فيها أن تعود مصر لسابق عهدها: “إن شاء الله حبي في مصر السلامة، وإن شاء الله مصر ترجع مصر، وكان فيه مشروعات كتير كيف شرم الشيخ ومصر ترجع مصر بتاعت زمان”.