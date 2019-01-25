الجمعة , يناير 25 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / الشاب خالد: تامر حسني شاركني تأليف أغنية جزائرية

الشاب خالد: تامر حسني شاركني تأليف أغنية جزائرية

Sabrina Kerkouba 25 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 170 زيارة

 

قال الشاب خالد في لقاء له مع إحدى القنوات المصرية، أن الفنان تامر حسني شارك في تأليف وتلحين أغنية باللهجة الجزائرية لأول مرة.

في سياق آخر، كشف الشاب خالد عن سبب ضحكه وابتسامته الدائمة، قائلا إنه يفعل ذلك مثل والدته التي تربطه بها علاقة خاصة، متابعا: “بنموت فيها أمي هي وكل الاأمهات في الدنيا وربي يستر الأمهات”.

وأضاف ملك الأغنية الراي عن سعادته لإنجابه 3 بنات، وضرب بعض الأمثلة الجزائرية والمغربية عن محبة إنجاب الفتيات.

ووجه الفنان رسالة للشعب المصري متمنيًا فيها أن تعود مصر لسابق عهدها: “إن شاء الله حبي في مصر السلامة، وإن شاء الله مصر ترجع مصر، وكان فيه مشروعات كتير كيف شرم الشيخ ومصر ترجع مصر بتاعت زمان”.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

انطلاق المهرجان الدولي للسماع الصوفي هذا الأحد بسطيف

يرتقب أن تفتتح الأحد المقبل الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسماع الصوفي بسطيف و ذلك بدار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super