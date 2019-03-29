الشاب بلعربي شمس الدين لــ “الجزائر”: “أجد متعة في تصميم ملصقات الأفلام ولهذا السبب اشتهرت أعمالي عالميا”

يصنع بلعربي شمس الدين وهو فنان تشكيلي من الجزائر من مواليد 14 فيفري 1987 ببلدية عين تادلس ولاية مستغانم ومتخصص في مجال تصميم ملصقات الافلام العالمية، التميز مؤخرا، في مجال التصميم الملصقات السينمائية.

وفي هذا الصدد، يقول المتحدث لــ “الجزائر”: انشط حالياً في ورشة صغيرة و بإمكانيات جد متواضعة، وعندما كنت في مرحلة الطفولة كنت ادخل الي قاعة السينما و تبهرني ملصقات الافلام الضخمة المعلق علي بوابات قاعة السينما، و كنت عندما اعود الي المنزل إبداء في رسم المشاهد التي رأيتها في الافلام و في سنة 2004 بدأت أرسلت اعمالي الي شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية و بعدها تلقيت طلب من منتج هولندي يعمل بالشراكة مع استوديوهات هوليوود و اشتهرت أعمالي في الكثير من دول العالم، وعندي لوحات تحتفظ بها الكثير من العائلات في منازلهم مثل عائلة الملاكم الأسطورة محمد علي كلاي رحمه الله و يحتفظ الممثل Jean-Claude Van damme بأحد لوحاتي الفنية و كثيرين.

وأضاف ذات المتحدث أيضا: تم تكريمي مؤخرا من قبل أكثر من 60 شخصية من كتاب و فنانين و نجوم هوليوود و تحصلت علي لقب فنان العرب، وجاء هذا التكريم بصفتي العربي الجزائري و الافريقي الوحيد الذي لا يزال يصمم ملصقات الافلام الهوليودية بالطريقة التقليدية، اي عن طريق الرسم، لوحة فنية للممثل الراحل بطل فيلم الرسالة الاستاذ عبد الله غيث رحمة الله، صورة اشهارية للممثل Jean-Claude Van damme و هو يحمل احد رسوماتي و نشرها في الموقع الرسمي الخاص به، لوحة فنية للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية.

صبرينة ك