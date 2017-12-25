أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه سيسمح من الآن فصاعدا لكافة وكالات السياحة و السفر بتنظيم العمرة بعد أن أسقط الجانب السعودي لشرط التأطير ل500 معتمر هذا الأخير الذي تسبب العام الفارط في حرمان 67 وكالة سياحية .

وقال عيسى على أنه راسل سفير السعودية بالجزائر للاستفسار عن الأمر وتلقى ردا إيجابيا من جانبه بإلغاء شرط تأطير 500 معتمر لمنح رخصة التنظيم الأمر الذي سيسمح كافة الوكالات بتنظيم موسم العمرة بعيدا عن الشروط الإقصائية

وتأتي تصريحات عيسى بعد أن شنت 67 وكالة سياحية الراغبة في تنظيم موسم العمرة، حركة احتجاجية أمام مقر الديوان الوطني للحج والعمرة للمطالبة مؤخرا للمطالبة بحقها في تنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة، وذلك بعد رفض القنصلية السعودية بالجزائر منحها الموافقة النهائية بحجة أنها لم تتمكن من استقطاب 500 معتمر الموسم الماضي.

وجدد محمد القول على أن الجزائر ستتعرف على كوطة حجاجها لموسم حج2018 يوم 4 جانفي المقبل بعد اللقاء الذي سيجمعه مع نظيره وزير الحجج و العمرة السعودي بعد أن قامت الجزائربإرسال طلب متضمن لحصة 41 ألف حاج .

زينب بن عزوز